08/07/2024 19:03

《再戰明天》鮑威爾於參議院發表證詞，日本公布工具機訂單等數據

《經濟通通訊社8日專訊》鮑威爾於參議院發表證詞，及日本公布工具機訂單等數據，料為周二(9日)市場焦點。



*美聯儲金融監管副主席發表講話，中國公布貨幣供應M1及M2*



各國重要經濟活動方面，本港時間周二晚9:15pm，美聯儲金融監管副主席巴爾在美聯儲主辦的一場活動上發表講話。10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金融委員會就貨幣政策做半年度證詞陳述。

數據方面，周二中國公布6月貨幣供應M1，年率跌幅料由4.2%擴大至5.4%；6月貨幣供應M2年率升幅料由7%收窄至6.8%。7:50am（本港時間．下同），日本公布6月貨幣供應M2；6月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布6月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布6月工具機訂單。(wa)