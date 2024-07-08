08/07/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.5 -2.988 一周 4.48393 +1.899 兩周 4.48321 +1.47 一個月 4.5472 +3.512 兩個月 4.64482 +1.994 三個月 4.7225 -0.238 六個月 4.82321 -0.215 一年 4.95446 -0.072

《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息繼續個別發展，隔夜息微跌近3基點至4.5厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束七連跌，回升3.5基點至4.5472厘，創近一周新高；反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.7225厘，為6月5日以來最低。長息方面，六個月及一年期拆息分別降至4.82321厘和4.95446厘。港元匯價今早在7.8108-7.8133之間上落，最新報7.8114，較前收市價升0.02%。美國上周公布的6月非農業職位增幅報20.6萬個，較預期的19萬個高，但5月數值向下修訂為21.8萬個，失業率上升至4.1%，高於預期。利率期貨數據顯示，交易商預料儲局9月減息概率升至72%，預計12月減息的機會也上升，拖累美滙偏軟。(cl)資料來源：香港銀行公會