08/07/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息中止七連跌，三個月期創逾一個月新低
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息繼續個別發展，隔夜息微跌近3基點至4.5厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束七連跌，回升3.5基點至4.5472厘，創近一周新高；反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.7225厘，為6月5日以來最低。
長息方面，六個月及一年期拆息分別降至4.82321厘和4.95446厘。
港元匯價今早在7.8108-7.8133之間上落，最新報7.8114，較前收市價升0.02%。
美國上周公布的6月非農業職位增幅報20.6萬個，較預期的19萬個高，但5月數值向下修訂為21.8萬個，失業率上升至4.1%，高於預期。利率期貨數據顯示，交易商預料儲局9月減息概率升至72%，預計12月減息的機會也上升，拖累美滙偏軟。(cl)
資料來源：香港銀行公會
長息方面，六個月及一年期拆息分別降至4.82321厘和4.95446厘。
港元匯價今早在7.8108-7.8133之間上落，最新報7.8114，較前收市價升0.02%。
美國上周公布的6月非農業職位增幅報20.6萬個，較預期的19萬個高，但5月數值向下修訂為21.8萬個，失業率上升至4.1%，高於預期。利率期貨數據顯示，交易商預料儲局9月減息概率升至72%，預計12月減息的機會也上升，拖累美滙偏軟。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.5
|-2.988
|一周
|4.48393
|+1.899
|兩周
|4.48321
|+1.47
|一個月
|4.5472
|+3.512
|兩個月
|4.64482
|+1.994
|三個月
|4.7225
|-0.238
|六個月
|4.82321
|-0.215
|一年
|4.95446
|-0.072
資料來源：香港銀行公會