08/07/2024 16:46

《本港樓市》經絡料美聯儲最快今季減息，按息維持4厘以上水平

《經濟通通訊社8日專訊》經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，展望下半年，近期美國經濟數據出現進展，加上最新5月份美國消費者物價指數(CPI)連跌2個月至3.3%，美聯儲仍有理據於年內進行首次減息，估計美聯儲視乎未來通脹、金融市場以及勞動力市場走勢，不排除最快於今季開始減息。如美息下跌，本港拆息或跟隨回落。本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐(最優惠利率P)，但下調空間有限下，年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平。



*料全年樓花按揭大增逾2倍及挑戰3年新高*



曹德明表示，根據經絡按揭轉介研究部內部統計，今年已推售的樓花新盤中，約6成買家選用即供付款方法，相比去年佔比約1成半急增4成半，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約5000宗，比去年全年1581宗大增逾2倍，挑戰近3年新高。現樓按揭方面，新盤續以低價開售，下半年二手市場將持續受壓的情況下，將影響下半年現樓按揭數字，料全年現樓按揭約5.5萬宗，比去年全年約7.39萬宗下跌逾2成半。由於按揭市場於下半年仍然受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約45000宗及2000億元，按年回落約1成及1成半。



*轉按市場大幅萎縮，料全年轉按宗數跌近7成*



曹德明表示，下半年高息環境料將持續，銀行已陸續削減轉按現金回贈至0%，加上樓價回軟及欠上升動力，銀行估價趨向審慎。轉按誘因大減下，現時主要由少量加按套現、除名及發展商高成數按揭轉按慳息的業主作支撐，料全年轉按金額及宗數將大幅回落約7成至300億元及6500宗水平。(kk)