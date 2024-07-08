08/07/2024 09:14

《真知灼見－溫灼培》英國大選後與英鎊匯價

《真知灼見》英國大選塵埃落定，英國工黨雖取得了壓倒性勝利，在下議院650個議席中取得412席（63%議席）成最大黨，但其所得議席較原先民調所估計可取得65%至75%之間明顯有別。不過，現今工黨所得議席，相信仍足以令其日後即使推出惠及英國經濟長遠發展的大刀闊斧方案，也不會遭到國會太大阻攔，而這一切亦可視為利好英鎊走勢。按照施紀賢大選前的講法，他是不會帶領英國重返歐盟，但在貿易上將會加強與歐盟合作。就讓我們觀察其如何帶領英國走出今天經濟困局。



*工黨必須交出經濟成績*



事實上，英國新首相施紀賢所承繼的英國，現處狀況可以說是一個爛攤子。今年首季，英國才剛擺脫了去年第四季經濟的衰退情況，但經濟增長按季比較仍只有相當微弱的0.6%增幅，而其債務與GDP比例亦接近100%。所以，相信施紀賢的蜜月期不會太長。倘若其短期內交不出經濟成績，或會影響投資資金流入英國，並削弱英鎊表現。



*市場轉移關注英倫銀行減息日期*



還有一點值得留意，現在大選已過，加上英國5月CPI年通脹率又已跌返2%的英倫銀行通脹目標水平，相信英倫銀行減息將成為市場未來議題，而這相信又會限制英鎊的上升能力。由於英倫銀行7月並沒有議息會議，市場現關注8月1日議息時英倫銀行會否暗示今年減息時間表。而按利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行9月減息機率為七成，要到11月減息機率才100%。另外，倘觀察英鎊兌一籃子貨幣，不難發現英鎊基本上已處2016年脫歐後的最高位置，即當中已反映不少利好因素。所以，除非美國在短期內減息，又或者新工黨政府能推出令人鼓舞的經濟政策，否則要英鎊升越1.30美元相信會有一定困難。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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