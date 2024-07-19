08/07/2024 16:28

【大國博弈】日韓澳新將與北約合作，京：停止在亞太製造緊張局勢

《經濟通通訊社8日專訊》外交部例行記者會上，有記者提問稱，日本媒體今天報道說，在華盛頓舉行的北約峰會上，日本、韓國、澳洲和新西蘭將與北約簽署一項協議，以加強在亞太地區的合作，請問中方對此有何回應？

外交部發言人林劍表示，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，一邊聲稱自己是區域性防禦性組織，一邊不斷的越界擴權，突破防區，挑動對抗，暴露出其根深蒂固的冷戰思維和意識形態偏見，這是威脅全球和平穩定真正風險源。北約應恪守其「區域性、防禦性」組織的定位，停止在亞太製造緊張局勢，兜售冷戰思維和陣營對抗，不要搞亂了歐洲，又試圖搞亂亞太。

據日媒報道，北約希望加強與亞太地區國家的關係，以應對來自俄羅斯和中國的「日益增長的威脅」。據悉，日本、韓國、澳洲和新西蘭在與北約合作時將被稱為IP4。(ry)