08/07/2024 16:38

《行業數據》乘聯會：6月乘用車零售逾176萬輛同比跌6.7%

《經濟通通訊社8日專訊》乘聯會今日公布，6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%；今年以來累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年有望突破2200萬輛。

6月常規燃油車零售91萬輛，同比下降27%，環比持平；1-6月常規燃油車零售573萬輛，同比下降13%。其中，自主品牌零售103萬輛，同比增長10%，環比增長5%。

6月自主品牌國內零售份額為58.5%，同比增長9.3個百分點；2024年自主品牌累計份額57%，相對於去年同期增加7個百分點。6月自主品牌批發市場份額64.8%，較去年同期增長11.2個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。(ct)