08/07/2024 16:42

《行業數據》乘聯會：6月新能源車出口8萬輛，同比增12.3%

《經濟通通訊社8日專訊》乘聯會公布，內地6月新能源車出口8萬輛，同比增長12.3%，環比下降15.2%。佔乘用車出口21%，較去年同期下降3個百分點；其中純電動佔比新能源出口的72.6%。

6月廠商出口方面，比亞迪：26995輛、特斯拉中國：11746輛、上汽乘用車：6718輛、長城汽車：3299輛、華晨寶馬：3271輛、奇瑞汽車：2826輛、吉利汽車：2429輛、上汽通用五菱：2410輛、小鵬汽車：，840輛、沃爾沃亞太：1796輛、東風汽車：1783輛、一汽轎車：1623輛、智馬達汽車：1312輛、哪吒汽車：1229輛、賽力斯：937輛、長安汽車：889輛。(ct)