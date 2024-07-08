08/07/2024 11:08

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7540 -1.00 1周 1.8200 +1.30 2周 1.8500 +1.70 1個月 1.8870 -0.10 3個月 1.9070 -0.10 6個月 1.9590 +0.10 9個月 1.9990 +0.20 1年 2.0200 +0.50

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。本周公開市場共有100億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元。人行上周淨回籠7400億元，創近三個月單周新高，市場流動性面臨一定缺口。人民銀行今日宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況在工作日的下午4時至4時20分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(正回購)和加點50基點(逆回購)。人行表示，如果當日開展操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、一個月及三個月向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)