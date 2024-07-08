08/07/2024 09:34

【聚焦人幣】6月外匯儲備降97億美元，人幣即期開市升16點子

《經濟通通訊社8日專訊》國家外匯管理局公布，截至2024年6月末，外匯儲備規模為32224億美元，較5月末下降97億美元，降幅為0.3%。此外，6月末黃金儲備7280萬盎司，與5月末持平，連續第二個月保持不變。

人民幣兌一美元中間價今報7.1286，較上個交易日升3點子，三連升，創7月1日以來一周新高，與市場預測偏離收窄至逾1350點，上個交易日報7.1289。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開16點子，報7.2658，上個交易日即期匯率收盤報7.2674。

上周五(5日)美國公布的非農就業數據拉低美指至三周新低，部分緩解人民幣的貶值壓力；但國內匯市供需仍明顯單邊，監管層繼續過濾中間價的單邊預期，助力穩定市場情緒。

本周美國將公布6月CPI等物價數據；中國則將公布6月金融、進出口及物價等數據。美國經濟數據可能維持偏弱，但國內市場悲觀情緒及供需失衡仍將施壓人民幣匯率。

中金公司外匯團隊認為，若本周美CPI維持降溫趨勢，市場對美聯儲9月降息的預期或有所升溫，人民幣匯率有望從利差收窄的邏輯中獲得支撐。(sl)