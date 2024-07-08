08/07/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌24點子，報7.2698

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2698，較上個交易日4時30分收盤價跌24點子，止兩連升，盤中一度失守7.27關，全日在7.2658至7.2706之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升2點子，報7.2880。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1286，較上個交易日升3點子，三連升，創7月1日以來一周新高，與市場預測偏離收窄至逾1350點，上個交易日報7.1289。

市場人士表示，美聯儲9月降息預期有所升溫，美元和美債收益率小幅承壓；而中國央行最新公告將啟動臨時正逆回購操作，這或意味著流動性過度寬鬆的階段正在發生變化，中美負利差或趨向收窄，短端掉期小幅回升，長端掉期亦獲得提振回到-2900點關口附近。

招商銀行金融市場部表示，短期繼續關注季節性購匯需求的影響，同時關注人行人民幣中間價是否進一步溫和調整至7.13下方。中期來看，美聯儲推遲降息令美元回落時間被進一步延遲，而國內經濟基本面的修復程度與經濟主體的信心修復程度仍需保持關注。(sl)