08/07/2024 09:26

【人行操作】人行20億逆回購利率平，下午或啟臨時正逆回購操作

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

本周公開市場共有100億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期20億元。

人行上周淨回籠7400億元，創近三個月單周新高，市場流動性面臨一定缺口。人民銀行今日公布，為保持銀行體系流動性合理充裕，從即日起將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，臨時隔夜正回購利率為7天期逆回購操作利率減點20個基點，臨時隔夜逆回購利率為7天期逆回購操作利率加點50個基點。人行表示，如果當日開展操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。(sl)