08/07/2024 08:51

【人行操作】人行啟動臨時正逆回購操作，下午四時進行，期限隔夜

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行今日公布，為保持銀行體系流動性合理充裕，從即日起將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，臨時隔夜正回購利率為7天期逆回購操作利率減點20個基點，臨時隔夜逆回購利率為7天期逆回購操作利率加點50個基點。人行表示，如果當日開展操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。

人行稱，臨時正回購和臨時逆回購將有助提高公開市場操作的精準性和有效性。

人行上周進行總共100億元（人民幣．下同）的7天期逆回購，對沖7500億元逆回購到期，全周實現淨回籠7400億元。官媒引述專家指，中國市場資金面平穩跨季後，流動性供求仍面臨一定缺口。

這是人行繼上周與金融機構簽訂國債借入協議後，掏出的第二款新工具。人行此前公布，已與幾家金融機構達成協議，目前機構可供出借的中長期國債有數千億元，人行將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。(ey)