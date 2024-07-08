08/07/2024 09:16

【人行操作】地方政府急發債現資金缺口，人行媒體放風本月或降準

《經濟通通訊社8日專訊》踏入下半年，人行公開市場操作回歸地量，上周共進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，對沖7500億元逆回購到期，即全周淨回籠高達7400億元，隨著資本市場表現走弱，唯獨債市走強，人行此際卻收緊市場資金面，引發外界對本月降息降準的預期。

人行主管媒體內地《金融時報》引述多位機構人士提示，7月流動性供求仍可能面臨一定缺口。信達證券固定收益首席分析師李一爽預計，7月政府債券發行規模或達1.85萬億元，淨融資約7700億元，處於往年同期偏高水平；中信証券首席經濟學家明明分析，綜合考慮政府債券融資、財政收支、外匯佔款等因素，7月或存在約8000億元的流動性缺口。

中國銀河證券固定收益分析師劉雅坤認為，從絕對水平上看，法定存款準備金率有較大調降空間，參照2018年以來的平均降準經驗，今年或還有50個基點的降準空間。廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平預計，考慮到相關銀行機構在中國銀行業的存款佔比達六成，如對其定向降準0.5個百分點，預計可向市場釋放流動性超過6000億元。(ey)





