08/07/2024 15:42

表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價 品種 最新價 漲跌幅 中國2年期國債期貨 101.858 -0.08% 中國5年期國債期貨 103.715 -0.19% 中國10年期國債期貨 104.875 -0.24% 中國30年期國債期貨 108.080 -0.26%

表列各品種中國國債收益率最新表現 品種名稱 最新價 漲跌幅 中國1年期國債收益率 1.5610 +1.96% 中國2年期國債收益率 1.6730 +1.89% 中國3年期國債收益率 1.8430 +2.05% 中國5年期國債收益率 2.0160 +1.26% 中國7年期國債收益率 2.1540 +1.36% 中國10年期國債收益率 2.2980 +1.55% 中國15年期國債收益率 2.3120 -0.43% 中國20年期國債收益率 2.4790 +1.22% 中國30年期國債收益率 2.5330 +0.84%

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行上周預告將賣空國債期貨打擊債市好友後，國債市場熱情不減，人行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，正回購利率為7天期逆回購操作利率減點20個基點，當前為1.6%，夜逆回購利率為7天期逆回購操作利率加點50個基點，當前為2.3%。人行或將重新啟動正回購，是2014年11月底後的首次，市場高度關注。華創證券報告指出，資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，人行釋放正回購的信號將利淡債券市場。大華銀行中國環球金市部總監周石磊亦表示，人行此舉明確新的利率走廊上下限，即隔夜1.6%-2.3%，隔夜融出和融入利率非對稱，應該帶有警告市場的意味，2.3%可能是10年國債的收益率目標下限。受新政策衝擊，債市投資氣氛有所收斂，國債收益率今日顯著上行，如中國10年期國債收益率今升1.55%，國債期貨價格則見跳水。不過其他券商對人行提出的新工具有更高期望。國泰君安國際首席經濟學家周浩以及仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟均認為，人行的做法意在以系統性的方式來執行利率走廊，未來7天期逆回購將逐漸取代中期借貸便利(MLF)，成為中國的指標政策利率。(ey)