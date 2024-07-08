08/07/2024 10:56

【人行操作】龐溟：新增臨時正逆回購，更好地釋政策利率調控信號

《經濟通通訊社8日專訊》人行宣布即日起視情況在工作日的下午4時至4時20分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(正回購)和加點50基點(逆回購)。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，從國際經驗上看，其他主要央行此前也利用隔夜逆回購和隔夜正回購等方式作為輔助貨幣政策工具，以調整市場流動性和資金面並對短端利率進行調節。

他並認為，這一新操作與近期人行在公開市場採用的其他創新舉措以及其他貨幣政策工具一道，可以更好地調節流動性，釋放政策利率調控信號；在利率走廊的輔助下，引導市場基準利率充分反映市場供求變化，形成市場化的利率形成和傳導機制；調節資金供求和資源配置，更好實現貨幣政策目標，助力價格水平回升與經濟增長。未來，7天期逆回購操作利率在貨幣政策調控和傳導中的重要性，或將進一步上升。(sl)