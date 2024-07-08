08/07/2024 11:53

【人行操作】機構：人行時隔十年重啟正回購意義大，利空債券市場

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，即日起視情況在工作日的下午4時至4時20分展開臨時正回購或臨時逆回購操作，期限均為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(1.6%)、加點50基點(2.3%)。

華創證券最新報告指出，本質上，人行的臨時正逆回購操作是利率走廊的概念，同時代表人行重啟正回購(公開數據顯示，人行最後一次正回購在2014年11月底)，信號意義重大。這是配合此前人行調控長期利率的意圖。資金過鬆是導致長期利率偏低的主要原因之一，正回購的信號對債券市場利空。



*賣券+臨時回購，流動性過度寬鬆的階段正生變*



策略上，人行賣券操作箭在弦上，臨時正逆回購操作為人行實現調控長期利率提供了保障，也意味著流動性過度寬鬆的階段也正在發生變化。未來還會不會有配合人行調控長期利率的政策和工具不得而知，而人行賣債希望達到的目標利率市場目前也不清楚。然而，整體而言，需要敬畏人行，需要警惕債券市場持續調整的風險。對於機構而言，落袋為安，保存上半年的投資收益更為務實。在上述不確定性還沒明朗之前，建議機構不要抄底。



*周浩：7天期逆回購將成新指標政策利率*



另外，國泰君安國際首席經濟學家周浩表示，人行的做法意在以系統性的方式來執行利率走廊，7天期逆回購將逐漸成為中國新的指標政策利率。人行料更傾向於使用價格工具而非數量工具。(sl)