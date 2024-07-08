08/07/2024 08:26

【外儲下降】中國6月外儲微降97億美元，黃金儲備連續兩月持平

《經濟通通訊社8日專訊》國家外匯管理局公布，截至2024年6月末，外匯儲備規模為32224億美元，較5月末下降97億美元，降幅為0.3%。此外，6月末黃金儲備7280萬盎司，與5月末持平，連續第二個月保持不變。

外匯局指，2024年6月，受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。但中國經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展紮實推進，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。

對於連續兩月未增持黃金，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，過去一段時期，黃金價格持續在高位震蕩，短期內價格出現波動和調整的概率仍不低。在此背景下，人行連續第二個月暫停增持黃金，反映出在優化國際儲備資產結構、確保儲備資產保值增值、降低資產組合風險等目標間尋求平衡的努力。(ct)