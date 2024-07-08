08/07/2024 09:50

【外圍經濟】日基本薪酬創1993年以來最大增幅，支撐央行加息

《經濟通通訊社8日專訊》日本工人的基本薪酬創下1993年以來最大漲幅，為央行考慮加息提供支持。

日本厚生勞動省周一(8日)公布的數據顯示，5月份基本薪酬按年增長2.5%，是1993年以來的最大增幅，超過1.9%的總薪酬增速。

此外，更穩定的全職職工薪酬指標增幅達到創紀錄的2.7%，該數據避免了抽樣問題，以及不包括獎金和加班薪酬。這更加明確地表明整體薪酬趨勢改善。

分析指，數據可能增強人們的信心，認為薪酬和消費增長催生的需求拉動型通脹正在形成良性循環。這種動態將支持日本央行採取進一步政策正常化措施，包括最早或於本月加息。(rc)