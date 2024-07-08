08/07/2024 13:18

【外圍經濟】英國工黨上台後或需要100億英鎊才能解決危機

《經濟通通訊社8日專訊》英國工黨自2010年以來首次執政，並承諾將立即啟動修復經濟的計劃。分析指，工黨最重要的是有足夠的金錢，才能解決危機。

分析認為，在某些問題上，首相施紀賢或試圖拖延時間，將重大決定推遲到明年。不過，有很多危機非常嚴重，除了立即解決之外別無選擇。其中包括公營部門工資、燃油稅、醫療保健和監獄資金等多方面。

官方預測和智庫的計算顯示，解決這些問題將花費高達100億英鎊。國際貨幣基金組織表示，長期修復公共服務需要200億英鎊或更多。問題是，在債務比率接近100%、趨勢增長乏力等問題下，新任財政大臣里夫斯如何做到這一點。(rc)