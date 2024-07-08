08/07/2024 07:53

《國企紅籌》濰柴動力(2338)擬拓存款及外匯衍生品交易業務

《經濟通通訊社8日專訊》濰柴動力(02338)(深:000338)公布，擬開展結構性存款業務及外匯衍生品交易業務。

該集團指，擬申請使用閒置自有資金開展額度合計不超過80億元人民幣的保本型結構性存款業務，自董事會通過起12個月內有效，可循環使用，將投資的結構性存款業務均為本金100%保護，且可獲取較高收益的存款產品，每筆結構性存款均有存單作為到期支取憑證。

另外，該集團指，擬與銀行類金融機構開展外匯衍生品交易業務，包括開展貨幣掉期、利率掉期衍生品交易業務，涉及的貸款本金不超過5.3億歐元等值人民幣，以及開展外匯遠期、外匯期權衍生品交易業務額度不超過等值6000萬美元，藉以合理規避因匯率、利率波動對債務還本付息以及匯兌損益所造成的風險。(wh)