09/07/2024 17:04

《外圍焦點》鮑威爾於參議院發表證詞，美聯儲理事發表演講

《經濟通通訊社9日專訊》聯儲局主席鮑威爾將於當地時間周二（9日）和周三（10日）赴國會進行半年一次的作證。投資者審慎等待他發言，美股昨日小幅上漲，但納指和標普500仍再次刷新歷史高位。納指漲50.98點或0.3%，報18403.74點。標普500漲5.66點或0.1%，報5572.85點。道指約持平於39344.79點。港股方面，恒生指數收市報17523微跌成交943億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，美聯儲金融監管副主席巴爾在美聯儲主辦的一場活動上發表講話。10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在美國參議院金融委員會就貨幣政策做半年度證詞陳述。10日凌晨1:30am，美聯儲理事鮑曼在美聯儲主辦的一場活動上發表演講。(wa)