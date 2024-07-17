09/07/2024 11:10

【國際要聞】匈牙利總理歐爾班與瑪琳勒龐結盟，締歐盟極右黨團

《經濟通通訊社9日專訊》據美媒報道，剛結束俄烏停火穿梭外交的匈牙利總理歐爾班，正在歐盟籌建「極右翼」政治同盟，並已獲得法國和意大利兩國的盟友支持，擬在歐洲議會建立黨團。

報道指，由法國的瑪琳勒龐和意大利的薩爾維尼領導的兩大「極右翼」政黨，周一（8日）已表態加入歐爾班陣營。歐爾班發言人在社交平台X上宣布結盟計劃，稱其「歐洲愛國者」(Patriots for Europe)聯盟可能成為歐洲議會的第3大政治聯盟。

根據歐盟規定，至少要有7個國家的議員加入，才會被歐洲議會正式承認為黨團。目前歐爾班除法、意兩國外，還可望獲荷蘭語政黨Vlaams Belang、西班牙「極右翼」政黨Vox、奧地利和捷克的同一陣線政黨加盟。(jf)