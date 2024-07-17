09/07/2024 14:58

【國際要聞】華盛頓召開北約峰會遇示威，惟拜登面臨退選削影響力

《經濟通通訊社9日專訊》北約將於美國華盛頓時間周二起，一連三日在當地舉行峰會。雖然白宮一直致力在峰會上展示美國總統拜登的領袖地位，以增加其競選連任機會，但民主黨內要求換帥的呼聲，已經削弱了峰會的重要性。

白宮國安發言人柯比周一（8日）表示，北約峰會將討論該組織的威懾力、成員國的國防工業基礎，及烏克蘭未來加入北約的途徑。拜登在峰會期間，還將分別與烏克蘭總統澤連斯基和英國新首相施紀賢會面。

由於北約此次還邀請日本、韓國、澳洲、新西蘭參加峰會，外間分析指拜登政府亦嘗試拉攏北約與亞太盟國合力圍堵中國。據日媒報道，日本首相岸田文雄周三（10日）抵達華盛頓訪問期間，擬分別與北約新成員國瑞典和芬蘭首腦舉行單獨會談。

此外，岸田還將就中國、朝鮮半島等方面議題，與北約秘書長斯托爾滕貝格、韓國總統尹錫悅舉行會談。岸田之後還將訪問德國，計劃下周日（14日）回國。(jf)