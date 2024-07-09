09/07/2024 10:16

【債券通】陳翊庭：籌備推十年期國債期貨，外資明顯增持中國債券

《經濟通通訊社9日專訊》債券通上市七周年，港交所(00388)行政總裁陳翊庭在周年論壇上透過視像致辭時指，債券通從2017年推出以來，服務不斷優化，成交日趨活躍，已經成為境外投資者參與中國債券投資的首選渠道，也是連接境內外金融市場的重要橋樑。在過去一年，她欣喜見到外資明顯增持中國債券，境外機構持有中國銀行間債券規模由2023年初約3萬億(人民幣．下同），上升到現在逾4.3萬億，當中債券通發揮了非常關鍵的作用，讓外資投資中國債券市場愈來愈方便及有信心。



*港交所正籌備10年期國債期貨*



她指出，債券通北上愈來愈活躍，今年1月北向通日均成交創歷史新高，達487億元，又於去年推出配套風險管理工具互換通，讓境外機構管理利率風險，並於5月進一步優化及提升，目前港交所正在籌備10年期國債期貨，將有利國際投資者管理人民幣資產利率風險，有助吸引更多外資投資中國債券市場，推動中國金融市場進一步開放和人民幣國際化進程。



*境外投資者投資中國債券比例仍低*



陳翊庭表示，中國的債券市場已經是全球第二大，但境外投資者投資比例仍較低，僅為3%，與中國經濟體量完全不匹配，反映未來還有很大的提升空間。

展望未來，她表示，會繼續不斷優化和拓展互聯互通機制，不斷豐富產品和提升服務，為香港及內地金融市場創造更大的共贏。(hp)