09/07/2024 11:30

【債券通】張漪：外資持續增持中國債券，顯示人民幣資產吸引力

《經濟通通訊社9日專訊》中國外匯交易中心總裁、債券通董事長張漪表示，債券通北向通、互換通的發展成績有目共睹，今年債券通投資者逾800家，覆蓋40個司法管轄區，日均交易量440億元人民幣，是2017年推出初期的20倍，7年間的年均增速達63%。

她在債券通周年論壇上表示，目前境外投資者投資中國債券的交易佔比近60%，有效支持境外投資者人民幣資產配置及交易需求，亦是外資持續流入內地金融市場的重要渠道。

張漪表示，互換通開通1年以來，已吸引61家境外機構入市，累計達成4300多筆交易，名義本金總額約2.2萬億元人民幣，日均成交規模以數倍增長。

她又指，人民幣債券資產有競爭力的實際利率、較低相關性帶來分散投資價值，為境外機構全球投資不可或缺的配置選擇，近期外資持續增持亦顯示人民幣金融資產的吸引力。(bi)