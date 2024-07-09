09/07/2024 12:38

瑞銀料MSCI中國指數年底最佳達低雙位升幅，籲採「槓鈴策略」

《經濟通通訊社9日專訊》瑞銀財富管理總監辦公室大中華區股票主管李智穎預計，MSCI中國指數年底高單位數至低雙位數升幅，而地緣政治帶來較大不確定性，若特朗普於美國大選中勝出，因他主張大增對華關稅，料對中國貿易構成較大隱憂，雖然市場現價已反映這一因素，但不可避免事情發生後對股市造成波動。



*中港股市應採取「槓鈴策略」*



李智穎稱，對股票市場持中性策略，建議配置增長較持久的公司，注意到歐洲股市亦有「七雄」(Magnificent 7)，其涉及的行業更加廣泛。而在中港股市應採取「槓鈴策略」，一方面投資AI相關等高增長互聯網板塊，另一方面宜配置高派息國企股。

她認為，現時仍存活的內地房企均具優質有能力，但仍要面對價量壓力，毛利率無望回復高水平，盈利增長趨慢，因此不建議配置內房股，但代理商或在線平台可看高一線，因現價並未反映現時內地二手樓市交投熾熱的利好影響。

AI概念板塊方面，她指出，現時科技巨企會對AI整條產業鏈作投資，認為雲計算未來將成為重點投資領域，而用家只會選用個別AI工具或平台，令行業發展基本上形成寡頭壟斷(oligopoly)。該板塊當中看好半導體公司、科技巨龍及中國互聯網公司。



*料今年內地樓市銷售跌10%，港樓價跌5%*



李智穎指出，內地樓市一二線城市開始有復甦跡象，而較低線線城市仍有較大跌幅，市場正希望中央出台更多支持政策，但仍預料今年內地地產銷售跌10%。

港樓方面，由於現時息口仍然高企，住宅物業供應充足，一手樓發展商開價時存在較大折讓，雖然租金正在趨升，但預料今年樓市將再跌5%。未來仍要視乎息口走勢，而港息似乎未必跟美息同步回落。她較憂慮本港寫字樓市場，因需求持續回落，而新供應陸續推出，預料寫字樓租金要到2025年後才見回穩。(ac)