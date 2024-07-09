09/07/2024 12:59

瑞銀料三中全會將改革消費稅，年內降準1-2次

《經濟通通訊社9日專訊》瑞銀財富管理總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆預期，內地下周舉行的三中全會將提出中央和地方政府的財政改革及消費稅改革，將消費稅由生產端移到消費端，認為或短期影響消費市場情緒，料同時出台相關政策作匹配。

胡一帆又認為，三中全會會聚焦中長期發展，包括推動科技大國，發展AI、新材料、生物工程等新質生產力範疇，對「卡脖子」行業提供金融支持；提出國家安全的整體框架；堅持中國對外開放，推動人民幣貿易等。



*中國今年GDP有望實現5%增長目標*



中國經濟方面，瑞銀預期今年有望實現5%左右的經濟增長目標，預期年內降準一至兩次，即50-100個基點，加快發行1萬億元特別國債以及3.9萬億地方政府專項債券，並對電動汽車定向補貼。



*美聯儲最快9月減息，年內或減息兩次*



瑞銀預料美國通脹將於年底跌至2.9%，通脹已確立下行趨勢。美聯儲最快於今年9月開始減息，年內減息兩次50個基點；按美聯儲點陣圖，明年也有望減息100點子。胡一帆指出，因憂慮貨幣貶值，亞洲地區會待美國開始減息後才有所行動，建議要為利率下行做好準備，料對股、債市場均有利。

胡一帆又指，全球其他貨幣兌美元今年表現普遍偏弱，人民幣跌幅卻較日圓等其他貨幣相對小，預期人民幣匯率將維持疲弱，9月份將有改善，人民幣兌美元年底將徘徊在7.3水平左右，明年下半年可望重上7.2。(ac)