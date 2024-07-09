09/07/2024 13:52

法興證券：料下半年港股估值修復過程緩慢，建議以牛熊證部署為主

《經濟通通訊社9日專訊》法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏表示，對於今年下半年展望，港股估值修復過程緩慢，且有選擇性，窩輪引伸波幅跌勢明顯，宜續以牛熊證部署為主，預期港股交易時段買賣美股或美股相關產品將愈來愈普遍，原因包括投資高科技產業鏈上游及龍頭企業、提高投資潛在回報、分散投資組合風險及對沖美股資產風險等。他預期，下半年美股窩輪發行量和成交量將顯著增加，並料相關增幅將會以倍數增長。



*投資者對納指牛熊證關注度持續上升*



對於今年上半年輪證市場回顧，法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹表示，在輪證市場焦點方面，集中部署恒指，而在牛熊證方面，今年上半年新上市牛熊證數目為7511隻，恒指牛熊證佔比較去年下半年上升至65%，亦留意到投資者對納指(NDX)牛熊證關注度持續上升。

蔡秀虹提及，納指屢創新高，隨著相關指數產品愈來愈多投資者關注，領軍的納指七雄個股窩輪需求亦將顯著增加，法興早前推出美股輪，迎接AI科技新熱潮，當中覆蓋共8隻美股，現時發行共24隻美股輪。



*上半年窩輪及牛熊證佔大市成交比例降至9%*



法興數據顯示，今年上半年窩輪及牛熊證總成交約1.21萬億元，較去年下半年跌10.5%，輪證日均成交額跌9%至99.6億元，佔大市成交比例下跌2.6個百分點至9%；期間大市日均成交額則升近17%至逾1103億元。

按產品劃分，今年上半年窩輪及牛熊證佔大市成交比例分別4.2%及4.9%，比例較去年下半年分別跌1.7及0.8個百分點。

期內，窩輪總成交額跌逾18%至5563億元，日均成交額跌17%至46億元；牛熊證總成交跌2.5%至6488億元，日均成交額微跌0.1%至53.6億元。(bn)



