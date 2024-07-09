09/07/2024 19:24

《再戰明天》鮑威爾於眾議院發表證詞，中國公布CPI及PPI

《經濟通通訊社9日專訊》鮑威爾於眾議院發表證詞，及中國公布CPI及PPI，料為周三(10日)市場焦點。



*新西蘭央行公布議息結果，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，北約峰會舉行。周三本港時間10:00am，新西蘭央行公布貨幣政策評估和利率決定。晚上9:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加一場智庫討論會。10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就貨幣政策做半年度證詞陳述。

數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布6月生產者物價指數，月率升幅料由0.7%收窄至0.4%，年率升幅料由2.4%擴大至2.9%。9:30am，中國公布6月消費者物價指數，年率升幅料由0.3%擴大至0.4%；6月生產者物價指數年率跌幅料由1.4%收窄至0.8%。10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.6%；5月批發貿易月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。(wa)