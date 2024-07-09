09/07/2024 10:06

【債券通】余偉文：與人行就債券通下國債等作互換通抵押品達共識

《經濟通通訊社9日專訊》債券通上市七周年，金管局總裁余偉文在周年論壇上以視像致辭時表示，近年來環球金融市場波動愈來愈厲害，國際環境也愈來愈複雜，但國際投資者對於投資人民幣資產的意願沒有減少，截至今年5月底，境外投資者已連續9個月淨增持在岸銀行間市場債券，持債規模達42200億，債券通功不可沒，亦指往後境外投資者對於境內債券的需求將會增加，而他們對流動性以及對風險管理的需求也肯定會愈來愈大，同時間，內地投資者對於多元化配置，尤其對於境外債券的需求也會慢慢的提高，局方跟人民銀行保持緊密合作不斷完善北向通及把握南向通的機遇，進一步深化兩地金融市場雙向聯通。



*將豐富北向通投資者風險管理工具*



他表示，未來局方的相關主要工作包括拓寬在岸債券持倉的應用場景以及豐富北向通投資者的風險管理工具等，而今年2月底開始，金管局向銀行提供人民幣流動性的時候，可以接受在岸國債和政策性金融債，作為合資格抵押品。這是首次正式在離岸市場確立在岸債券作為擔保品的功能。自推出以來，至今已有多家在港銀行成功利用在岸債券從金管局獲取流動性，市場反應積極。

他指出，在這基礎上，金管局與人行也在積極探索進一步擴大在岸債券作為離岸市場抵押品的使用範圍，以及進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務。局方最近與人行達成了一致意見，支持投資者使用債券通下的國債和政策性金融債作為互換通業務的履約抵押品，讓投資者有更多非現金抵押品的選擇，一方面可以節約現金佔用成本，提升資金使用效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，提升他們的持債意願。這個措施亦有助於發揮債券通和互換通之間的聯動和協同效應，也可以提升投資者參與互聯互通業務的活躍度。



*共同推動內地金融市場高質量雙向開放*



他續指，去年啟動的互換通為國際投資者提供便捷及安全的渠道，參與內地利率互換市場，方便持有內地債券的國際投資者，能更有效地去管理利率風險，進一步提升他們對投資在岸債券的興趣，而在互換通推出以後，局方一直積極跟市場參與者交流，了解他們的建議。

他提及，展望未來，局方將會跟兩地的金融監管機構一起繼續深化以及優化互聯互通的機制，並進一步完善市場配套，為境外投資者配置人民幣市場提供更多的便利，共同推動內地金融市場的高質量雙向開放。(bn)