09/07/2024 15:48

【債券通】渣打歡迎北向互換通履約抵押品新措施

《經濟通通訊社9日專訊》渣打金融巿場部香港兼大中華及北亞區主管曾繼志表示，渣打銀行歡迎中國人民銀行今日公布的新措施，讓境外投資者使用債券通「北向通」持有的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」業務的履約抵押品，加強債券通和互換通的協同效應，進一步便利國際投資者進入中國在岸債券巿場。



*自互換通推出以來，客戶反應十分正面*



他指出，自從去年5月互換通推出以來，渣打銀行客戶的反應十分正面，踴躍透過「北向互換通」更有效地管理持有內地債券的利率風險。今次推出的新措施將給予投資者額外的非現金抵押品選擇，提升資本效率，有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步增加在岸債券的吸引力。我們期待當局適時公布更多落實措施的細節。

他提及，根據渣打研究部的分析，直至今年5月，內地債券巿場已經連續九個月錄得外資淨流入，於5月份更錄得明顯升幅，按月增加逾兩倍（5月：1720億元人民幣；4月：510億元人民幣），顯示國際投資者對中國在岸債券巿場繼續保持高度興趣。內地監管機構持續優化各項互聯互通，亦顯示出當局有序開放內地金融巿場的決心。(bn)