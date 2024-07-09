09/07/2024 19:01

【債券通】中銀香港歡迎有關「北向互換通」履約抵押品新措施

《經濟通通訊社9日專訊》中銀香港(02388)公布，歡迎中國人民銀行有關支持境外投資者使用債券通持倉中的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」履約抵押品的新措施。

中銀香港全球市場首席交易員張承棟表示，今年2月在岸債券獲納入金管局人民幣流動資金安排合資格抵押品清單後，整體運行順暢，是次新措施將相關抵押品拓展至「北向互換通」，進一步增加在岸債券抵押品功能的應用場景，同時為「北向互換通」投資者提供另一項非現金抵押品的選擇，有助節省現金佔用成本，相信是項舉措正式推行後，將進一步提升在岸債券市場的吸引力，加強債券通和互換通的協同效應，有助鞏固提升香港國際金融中心地位，穩慎扎實推進人民幣國際化。(bn)