09/07/2024 11:23
《港元利率》一個月拆息兩連升報4.59厘，創逾一周新高
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息近乎全線向上，其中，隔夜息微升至4.50857厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報4.59494厘，為6月28日以來最高；反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.72536厘，創近一周新高。
一周及兩周拆息齊升逾6基點。六個月期升至4.82702厘，但一年期略為下降至4.95304厘。
港元匯價今早在7.8087-7.8109之間上落，最新報7.8105，較前收市價跌0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周及兩周拆息齊升逾6基點。六個月期升至4.82702厘，但一年期略為下降至4.95304厘。
港元匯價今早在7.8087-7.8109之間上落，最新報7.8105，較前收市價跌0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.50857
|+0.857
|一周
|4.5472
|+6.327
|兩周
|4.5472
|+6.399
|一個月
|4.59494
|+4.774
|兩個月
|4.64607
|+0.125
|三個月
|4.72536
|+0.286
|六個月
|4.82702
|+0.381
|一年
|4.95304
|-0.142
資料來源：香港銀行公會