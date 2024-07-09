09/07/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.50857 +0.857 一周 4.5472 +6.327 兩周 4.5472 +6.399 一個月 4.59494 +4.774 兩個月 4.64607 +0.125 三個月 4.72536 +0.286 六個月 4.82702 +0.381 一年 4.95304 -0.142

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息近乎全線向上，其中，隔夜息微升至4.50857厘，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報4.59494厘，為6月28日以來最高；反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.72536厘，創近一周新高。一周及兩周拆息齊升逾6基點。六個月期升至4.82702厘，但一年期略為下降至4.95304厘。港元匯價今早在7.8087-7.8109之間上落，最新報7.8105，較前收市價跌0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會