09/07/2024 09:57

《真知灼見－溫灼培》法國政局回復平靜，歐元轉穩

《真知灼見》法國議會選舉完成了次輪即最後一輪選舉，結果卻出人意表，由勒龐領導的大熱極右派「國民聯盟」並沒有如民調預期般贏得議會選舉，相反，極左的「新人民陣線」成了最大贏家，在法國下議院的577個議席當中，取得了182個議席，佔國會議席比重的32%；至於馬克龍所屬的「復興黨」排第二，取得163席成為第二大黨，並取得國會比重的28%；國民聯盟只取得143席，佔25%。



*法國進入懸峙議會狀況*



由於三黨在議會所佔議席接近，而最大黨新人民陣線所取得的議席又只略高於三成，即日後法國要推出任何新政將變得困難。從好的方面看，這或可阻止極左或極右黨派推出極端的派福利政策，破壞已見嚴峻的法國財政；至於從壞的方面看，面對著懸峙（分裂）國會局面，可想象日後法國將難推出任何政策，這會使法國在下一次即2027年選舉前，整個政府將很大機會原地踏步。不要忘記，法國作為歐盟龍頭國，如法國政府也失去方向，整個歐盟又將如何？



*市場焦點轉看美息變化*



至於圍繞法國的下一個焦點是今年秋季，屆時法國將公布2025年《財政預算案》，重點要看法國將推出一個如何的《預算案》，及看三黨能否通力合作。回看法國議會選舉後當地首天的金融市場變化，法國10年期國債孳息率顯著回落，由上周高位即6月9日馬克龍宣布解散議會後的最高位3.373%，現回落至3.168%水平，並與現今歐元區的10年期債券孳息率差距拉近了不少。而巴黎CAC40股票指數昨晚雖跌，但跌幅只為0.62%，並不顯著，惟相對馬克龍未公布解散議會前水平，仍跌4.7%。最後再看歐元匯價，今早於亞洲市場報1.0829美元，走勢變化相當穩定。

相對歐元匯價，現市場焦點已轉向美國。鑑於近周美國公布的經濟數字強差人意，例如ISM服務業指數跌至4年低位，及第二季非農職位每月平均新增數目只有17.7萬等。現市場關注如於本周四（11日）公布的6月CPI通脹數字有所回落，或會增強美國聯儲局9月減息的預期。如這情況出現，就不排除可對歐元帶來進一步支持。就讓我們密切留意周四美國通脹數字公布。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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