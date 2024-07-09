09/07/2024 10:00

《基金觀點》普徠仕：日本股市前景樂觀，惟要留意日本央行政策

《環富通基金頻道9日專訊》在上周，日本東證指數再破歷史新高，突破1989年12月創下的高位，普徠仕新興市場和日本股票投資組合專家Daniel Hurley發表關於日本股市前景的評論。



*受惠日圓弱勢及高股東回報，企業盈利增長可望保持強勁*



受到多重因素支持，日本股市在過去18個月錄得顯著升幅，這些因素包括全球經濟強勁增長、國內半導體行業復甦、日本鼓勵以投資代替儲蓄的NISA（日本個人儲蓄帳戶）計劃、企業管治改革加速、通脹重臨及經濟持續增長等。而其中一個重要因素，是日圓疲軟利好依賴出口的日本企業，這些公司在東證指數中的比重較大。若以日圓計算，東證指數在過去三年和一年分別上漲超過五成和兩成，但若換算成美元升幅僅是持平。因此，日圓疲弱雖是股市上漲的強大推動力，但對外國投資者而言，投資日本股票顯得回報平平。

然而，隨著日本薪資增加，加上30年以來首次出現國內經濟健康及持續增長，日本股市的前景依然向好。人們應該關注日本央行的政策，尤其是貨幣政策正常化對日圓的影響，央行的態度一直偏向鴿派和保守。隨著日本大選即將舉行，或會為國內政治帶來不確定性，但從過往經驗來看，選舉對股市的影響將相當輕微。

整體而言，日本股市前景將保持穩健：未來一年的前瞻市盈率約為16倍，估值並不太高，而在日圓弱勢和高股東回報的支持下，企業盈利增長可望保持強勁。事實上，倘若公司管治改革持續帶來正面影響，預計回報有望會高於市場預期。(wa)