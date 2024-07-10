10/07/2024 09:36

《基金觀點》柏瑞投資：亞洲不明朗持續，小心選債至為關鍵

《環富通基金頻道10日專訊》柏瑞投資亞洲固定收益聯席主管Omar Slim及孫道涵發布2024 年中期亞洲固定收益展望，其中概述了關鍵的投資主題及對資產類別的觀點和配置。



*中國房地產支援措施具正面作用，亞洲投資級別債券表現仍佳*



亞洲各國央行對減息採取觀望態度，儘管仍然預計亞洲各國央行將會減息，但顯然不太可能比聯儲局更早行動。正如預期，針對中國房地產的支援措施旨在管理增長，並避免任何系統性或蔓延風險。儘管預計中國房地產業不會大幅回升，但相關措施具有正面作用，能降低進一步陷入螺旋式通縮的風險。

亞洲投資級別債券仍維持良好表現，波動性較其他資產類別低。亞洲投資級別債券由年初至今錄得正回報。南韓及日本的新債發行量強勁，而後者仍然是值得投資的市場。由於債券期限和票息償還額超過新發行量，而且基本面總體依然穩固，今年亞洲區的信貸市場規模似乎將會縮小。



*亞洲高收益企業債券信貸保持穩定，少數中國房企具投資機會*



亞洲高收益企業債券（不包括中國房地產業）的信貸狀況同樣保持穩定，違約率維持於低水平。由於中國房地產業早前出現違約事件，市場對此資產類別的負面情緒帶來吸引的定價錯配機會。預計博彩、零售、基建與科技、媒體及電訊等行業的基礎因素會繼續改善，而擁有較低廉當地融資來源的企業將會趁機回購債券。對財政受壓或已違約中國房地產發展商的基礎走勢取態謹慎，但在一線城市擁有龐大的租賃物業組合和土地儲備的少數發展商或能安然過渡，並帶來投資機會。

由於聯儲局可能逐步減息，投資者應繼續區分對融資成本及貨幣風險敏感程度不同的信貸資產。(wa)