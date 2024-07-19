09/07/2024 08:56

【大國博弈】ASML行政總裁：世界需要中國生產的傳統晶片

《經濟通通訊社9日專訊》半導體設備生產巨頭ASML行政總裁Christophe Fouquet在接受德國《商報》專訪時表示，包括德國車企在內的買家，都需要中國晶片廠商目前正投資的傳統晶片。

面對美國對先進晶片技術的出口限制，中國企業正在擴大傳統晶片的產能，這引起了西方國家對長期供應過剩可能性的擔憂。



*傳統晶片利潤不高，中資正擴大產能*



Fouquet指出，全球對該類晶片的需求正在急增，雖然製造傳統晶片的利潤不高，惟西方企業投資亦不夠。Fouquet表示：「歐洲甚至無法滿足自身的一半需求」。

根據半導體產業組織SEMI預計，中國晶片廠產能將於2025年增加14%，明年產能將達每月1010萬片，佔全球總產量約三分之一。

Fouquet表示：「不管出於什麼原因，如果有人想(中國)放慢速度，那就需要替代方案。阻止別人生產你需要的東西是沒有意義的。」補充，尤其是汽車行業，包括德國汽車行業，需要更多以較單純、成熟技術製造的晶片」。

Fouquet今年4月接任ASML行政總裁，而傳統晶片是ASML的一個重要收入來源。歐盟執委會已開始收集ASML等企業對中方投資傳統晶片的看法。(ry)