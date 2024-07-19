09/07/2024 16:21

【大國博弈】外交部：堅決反對北約拿中國當借口，東進亞太

《經濟通通訊社9日專訊》在外交部例行記者會上，有記者提問稱，北約秘書長斯托爾滕貝格在北約峰會前夕表示，此次峰會的主題之一是北約的全球夥伴關係。他宣稱北約將同日韓澳新等討論在烏克蘭等問題上合作，共同抵抗俄羅斯、中國、伊朗、朝鮮等，中方對此有何評論？

外交部發言人林劍回應說，北約作為冷戰的遺存和全球最大的軍事集團，一邊聲稱自己是「區域性」、「防御性」的組織，一邊不斷的越界擴權，挑動對抗，大搞霸道霸凌。北約所謂的安全是以犧牲別國的安全為代價，其所作所為給全球和地區帶來了極高的安全風險。

林劍稱，中方堅決反對北約對中國的抹黑攻擊和甩鍋推責，反對北約拿中國當借口，東進亞太，攪動地區局勢。中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，在烏克蘭危機等問題上的客觀公正立場和建設性作用，早已被國際社會所公認。

中方敦促北約糾正錯誤的對華認知，摒棄冷戰思維和零和博弈，停止販賣安全焦慮，停止打著「共同防御」的旗號，搞封閉排他的「小圈子」，切實為促進世界和平穩定發展做點實事。(ry)