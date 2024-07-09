09/07/2024 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6790 -7.50 1周 1.8040 -1.60 2周 1.8380 -1.20 1個月 1.8860 -0.10 3個月 1.9070 +0.00 6個月 1.9590 +0.00 9個月 1.9980 -0.10 1年 2.0190 -0.10

《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行昨日（8日）下午未有進行臨時正回購或臨時逆回購操作。*中證報:隔夜回購可引導利率走廊的寬度適當收窄*人行昨公告自即日起視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(1.6%)和加點50基點(2.3%)。《中國證券報》引述業內專家分析，人行引入臨時正回購或臨時逆回購操作，在豐富短期流動性管理工具、強化對流動性的雙向調節能力的同時，也可能通過該類操作釋放利率信號，引導利率走廊的寬度適當收窄。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)除三個月、六個月外全向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)