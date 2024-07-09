09/07/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升15點子，報7.2683

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元中間價再度失守7.13關口，今報7.1310，較上個交易日跌24點子，止三連升，創7月3日以來近一周新低，與市場預測偏離略擴至逾1360點，上個交易日報7.1286。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子報7.2683，惟隨即跌穿7.27，上個交易日即期匯率收盤報7.2698。

目前人民幣面臨的內外部環境變化不大，監管層為應對單邊貶值預期，繼續對中間價採取較大幅度的過濾，助力穩定市場情緒。

瑞典北歐斯安銀行(SEB)最新觀點認為，近期中國央行在中間價定價方面表現出了更大靈活性，雖然下行緩慢，但也釋放了一些貶值壓力。另外央行貨幣政策仍有寬鬆空間，預計央行將在第三季度有針對性地下調存款準備金率，再次釋放長期資金。

巴克萊最新觀點指出，在美元走強、中國經濟活動疲軟和外部壓力惡化的情況下，人民幣在未來幾個月應該會繼續貶值，「幾乎沒有甚麼可以改變我們對人民幣進一步貶值的看法」。(sl)