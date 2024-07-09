09/07/2024 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收跌22點子報7.2720，刷近一周新低

《經濟通通訊社9日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日再跌穿7.27關口，收報7.2720，較上個交易日4時30分收盤價跌22點子，兩連跌，創7月3日以來近一周新低，全日在7.2679至7.2729之間波動，日內低位距交易距間下限不足10點子。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌37點子，報7.2909。

今日人民幣兌一美元中間價再度失守7.13關口，報7.1310，較上個交易日跌24點子，止三連升，創7月3日以來近一周新低，與市場預測偏離略擴至逾1360點，上個交易日報7.1286。

市場人士表示，美聯儲主席的國會證詞備受關注，另外本周還有通脹數據，這些都可能直接影響美聯儲政策，此外法國政治前景不穩定也會影響歐元表現；短期人民幣繼續受外部美元表現和內部供需失衡拖累，預計整體偏弱走勢會延續。一外資行交易員指出，市場仍偏購匯，估計人民幣逐漸接近7.3關口。(sl)