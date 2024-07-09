09/07/2024 09:24

【人行操作】人行20億逆回購利率持平，隔夜正逆回購尚未啟動

《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行公布，今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.8%。

公開市場今日有20億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

人行昨日（8日）下午未有進行臨時正回購或臨時逆回購操作。



*中證報:隔夜回購可引導利率走廊的寬度適當收窄*



人行昨公告自即日起視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日16:00-16:20，期限為隔夜，臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(1.6%)和加點50基點(2.3%)。《中國證券報》引述業內專家分析，人行引入臨時正回購或臨時逆回購操作，在豐富短期流動性管理工具、強化對流動性的雙向調節能力的同時，也可能通過該類操作釋放利率信號，引導利率走廊的寬度適當收窄。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，未來臨時正回購操作利率或充當新的利率走廊下限，臨時逆回購操作利率充當新的利率走廊上限。國盛證券固定收益分析師楊業偉還認為，未來利率走廊寬度仍存在進一步調整的可能性。(sl)