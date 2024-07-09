09/07/2024 15:52

表列各品種中國國債期貨主力合約最新報價 品種 最新價 漲跌幅 中國2年期國債期貨 101.922 +0.07% 中國5年期國債期貨 103.830 +0.12% 中國10年期國債期貨 105.085 +0.20% 中國30年期國債期貨 108.390 +0.32%

表列各品種中國國債收益率最新表現 品種名稱 最新價 漲跌幅 中國1年期國債收益率 1.5410 -2.28% 中國2年期國債收益率 1.6330 -2.86% 中國3年期國債收益率 1.8160 -2.42% 中國5年期國債收益率 1.9930 -1.82% 中國7年期國債收益率 2.1280 -1.12% 中國10年期國債收益率 2.2800 -0.65% 中國15年期國債收益率 2.3090 -2.41% 中國20年期國債收益率 2.4630 -0.65% 中國30年期國債收益率 2.5220 -0.28%

《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆回購操作，利率走廊上下限收窄至1.6%-2.3%，有專家分析是為配合人行後續賣空國債操作，打擊國債好友。雖然人行昨日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂。然而中國國債收益率昨日回升後，今日重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如3年期國債收益率急跌2.31%，15年期國債收益率更挫2.41%；國債期貨相應回彈，10年期國債期貨主力合約升0.19%。據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午12點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。關注今日4時後人行會否進行臨時正回購操作。(ey)