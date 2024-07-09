09/07/2024 15:52
【人行操作】國債期貨跌一日即反彈，關注人行會否啟臨時正回購
《經濟通通訊社9日專訊》人民銀行本周再掏新工具，宣布將視乎情況進行臨時正回購和逆回購操作，利率走廊上下限收窄至1.6%-2.3%，有專家分析是為配合人行後續賣空國債操作，打擊國債好友。雖然人行昨日未有進行臨時正逆回購操作，但債市投資氣氛有所收斂。
然而中國國債收益率昨日回升後，今日重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如3年期國債收益率急跌2.31%，15年期國債收益率更挫2.41%；國債期貨相應回彈，10年期國債期貨主力合約升0.19%。
據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午12點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。關注今日4時後人行會否進行臨時正回購操作。
然而中國國債收益率昨日回升後，今日重返下跌，部分品種收益率更顯著挫，如3年期國債收益率急跌2.31%，15年期國債收益率更挫2.41%；國債期貨相應回彈，10年期國債期貨主力合約升0.19%。
據《彭博》引述知情人士稱，就臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午12點前向人行上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。關注今日4時後人行會否進行臨時正回購操作。
|品種
|最新價
|漲跌幅
|中國2年期國債期貨
|101.922
|+0.07%
|中國5年期國債期貨
|103.830
|+0.12%
|中國10年期國債期貨
|105.085
|+0.20%
|中國30年期國債期貨
|108.390
|+0.32%
(ey)
|品種名稱
|最新價
|漲跌幅
|中國1年期國債收益率
|1.5410
|-2.28%
|中國2年期國債收益率
|1.6330
|-2.86%
|中國3年期國債收益率
|1.8160
|-2.42%
|中國5年期國債收益率
|1.9930
|-1.82%
|中國7年期國債收益率
|2.1280
|-1.12%
|中國10年期國債收益率
|2.2800
|-0.65%
|中國15年期國債收益率
|2.3090
|-2.41%
|中國20年期國債收益率
|2.4630
|-0.65%
|中國30年期國債收益率
|2.5220
|-0.28%