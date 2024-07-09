09/07/2024 11:02

【債券通】人行：境外機構將可用債券通北向債券繳互換通保證金

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行金融市場司副司長江會芬在「債券通周年論壇2024」上表示，人民銀行將啟動支持境外機構使用債券通北向債券繳納互換通保證金業務，這一業務將進一步拓展人民幣債券作為離岸合格擔保品的應用場景，有利於盤活境外機構持有的境內人民幣債券，也有利於降低境外機構參與互換通的成本。人民銀行將與香港方面共同做好籌備工作，推動北向通債券繳納互換通保證金業務盡快上線。

江會芬並透露，人民銀行正在積極研究推進債券市場對外開放，提升跨境投融資便利化水平的優化措施：一是深化拓展境內外金融市場互聯互通，繼續完善債券通互換通機制安排，穩妥有序推進境內外基礎設施託管行之間的聯通合作，推動基礎設施跨境監管資質互認，為有序推動基礎設施走出去跨境提供服務；二是完善境外投資者流動性管理和風險對沖工具，豐富利率匯率等衍生工具，探索拓展將人民幣債券作為離岸合格擔保品的機制；三是降低境外投資者入市投資成本，與財政部共同研究，完善面向境外投資者的免稅政策安排，進一步優化入市投資流程，為境外投資者提供更加友好便利的投資環境。(sl)