09/07/2024 11:59

【人行操作】銀行等據報可中午前向人行上報臨時正逆回購操作需求

《經濟通通訊社9日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，就中國人民銀行的臨時正、逆回購操作，公開市場一級交易商可於中午12點前上報今日的操作需求。該知情人士表示，昨日已經進行過類似詢量。

報道提到，目前尚不清楚臨時正、逆回購操作的詢量是否會每日例行進行。此前，人行例行對每日上午進行的公開市場操作進行詢量，惟詢量本身不代表人行一定會進行正回購或逆回購操作。

人行昨宣布，即日起將視情況在工作日下午4時至4時20分開展臨時正回購或臨時逆回購操作，期限為隔夜，而臨時正、逆回購利率分別為7天期逆回購操作利率減點20基點(1.6%)和加點50基點(2.3%)。(sl)