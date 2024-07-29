09/07/2024 18:04

【數據前瞻】機構料6月新增貸環比增逾1倍，M2增速再放緩

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行即將公布6月M2、新增貸款、社融等數據。《路透》綜合近30家機構預測中值顯示，實體融資需求不足、監管當局繼續引導淡化市場的「規模情結」及數據「擠水分」等因素共同作用下，預計6月新增人民幣貸款料為2.25萬億元(人民幣．下同)，雖環比增逾1.4倍，但與近五年同期均值相仿。

另外，政府債發行在5月提速後，6月再度回落，繼續拖累當月社融增長，預計6月新增社會融資規模約在3.341萬億元左右，環比上月的2.07萬億元明顯抬升，但同比降逾兩成。

貨幣增速方面，預計M2同比增速為6.8%；上月為同比增7%，增速創有數據以來新低。

廣發證券報告認為，6月存款增長料繼續低於季節性，M2、M1增速下行幅度可能繼續大於社融增速下行幅度，預計6月M2增速6.6%左右，M1增速可能在-5%左右。

另外，人民幣貸款餘額同比增速料為9%，亦較上月下跌0.3個百分點。(sl)