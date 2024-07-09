09/07/2024 18:04

《股壇解碼－戴名》美國AI股一柱擎天，完美醫療欲蓋彌彰

《股壇解碼》美國初領失業救濟金人數上升至近一年高位的23.8萬人，數據不超過24.5萬人算是可接受範圍，不過薪資增幅近3年最低，卻是隱憂所在，加上美國6月ADP增幅連續3個月小幅放緩，數據並不利好美國中期經濟走勢。不過，AI熱潮帶動科創企業發展，只要Nvidia(NVDA)和AMD(AMD)的市場領導優勢不減，美國經濟還有一段風光日子。



*落井下石*



上月（6月）28日，印尼貿易部長表示計劃對進口鞋類到陶瓷徵收100%至200%關稅，在印尼貧窮率創26年新低的時候，重啟對國內產業的保障政策，言論更直指中國在西方國家加徵關稅後，只好把產品改為輸出至印尼等國家，言下之意，政策主要是針對從中國入口的產品。由於印尼人口超過2.7億，佔整個東盟總人口約40%，印尼此舉動無疑令中國近年銳意開拓的東盟市場瞬間冷卻，市場更關注東盟其他國家會否相繼效法。



*左支右絀*



梧升半導體公司破產，為中國芯片業敲響警號。這家融資400億元人民幣的半導體公司，連66萬元人民幣的工程欠款也支付不了，中國自家製造芯片的路途再添波折。

網上傳聞中國發行10兆元人民幣特別國債，有學者描述為無錨印鈔，事緣有報道指人民銀行已簽訂中長期債券借入協議，而且數額高達數千億，市場猜測人民銀行將會在市場上沽出債券換取流動性，但央行的相關動作將帶來人民幣急速貶值的後果，而如何把沽出的債券買回來又是另一命題。

中國財政部上周五（5日）招標續發580億元人民幣超長期30年特別國債，總額是5月特別國債啟動發行以來的單期最大規模，加上本周三（10日）在香港發行今年第三期90億元人民幣國債，市場猜測中國銀行體系內的流動性是否出現問題。



*賒借過日*



恒指即月期權認沽比例下降至50:50，認購期權急跌，並不支持後市看好；牛熊證街貨比例63:37，牛證重貨區上移至17500點附近，上周五恒指夜期跌穿17700點，剛好打穿當天牛證最多新增區域17700點至17800點，假若周三（10日）前恒指能站穩17800點上，相信短線升浪將展開。

不過，周三適逢第三期90億元人民幣國債發行，恒指走勢存在多個不確定因素，而且媒體報道香港政府在本財政年度首兩個月已血流成河，主要是香港政府本財政年度首兩個月的整體開支高達1206億元，收入僅509億元，償還政府債券78億元的本金後便出現775億元赤字，加上公務員加薪，如果情況不改善的話，今年的財政赤字有可能高達4000億元，看來特區政府只能透過發債來度過難關。



*股票簡評*



完美醫療(01830)主要於香港、澳門、中國大陸、澳洲和新加坡提供醫療美容服務，以及生髮療程、痛症治療、健康檢查服務和其他互補服務。在最近發布的業績中，不難發現集團的租賃負債急升，相信和門店積極擴張或新訂租約有關，現今香港零售和服務業每況愈下，完美醫療的進取態度能否安然度過，還是未知之數。

另外一點最耐人尋味的是，接近14億元營收，只有2.6億元遞延收益，再對比前一年的遞延收益也是接近2.6億元，按這樣推算，就是完美醫療在剛過去的一年實現入帳(fulfillment)總額約14億元，平均每月超過1億元實現入帳總額，可以說是難以置信的好，首先集團的店面總面積約30萬平方呎，香港的11間門店佔集團店面總面積三分之二，按比例推算，完美醫療大約有16間店舖，但每個月能實現入帳的總額約1.2億元，平均每店每天實現入帳25萬元，數字上可行，但現實中相信難以實現。另外，集團介乎3天至180天信貸期的應收貿易帳款有明顯上升的趨勢，推測在市況不景氣下，完美醫療開始出現被拖數的問題。

最後一提是，集團把深圳門店從商場店遷至寫字樓的樓上店，明顯是降低成本的策略，是否意味著深圳的生意大不如前？據網上流傳，完美醫療深圳店過去一年門堪羅雀，員工不斷聯繫現有客戶到店接受美容療程，這些都證明集團的業務並不如預期。

從醫思健康(02138)也難逃虧損的角度看完美醫療，對集團整體業務的會計準則實在有點保留。完美醫療的股價將下試1.65元，散戶暫時不宜沾手。《資深市場人士 戴名》



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