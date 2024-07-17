09/07/2024 10:13

【國際要聞】美國擴大對軍事基地附近外國投資的審查

《經濟通通訊社9日專訊》美國財政部將擴大對軍事基地附近外國投資的審查，以應對來自其他國家的安全威脅。

美國財政部長耶倫周一(8日)在聲明中表示，擬議的規則將顯著擴大美國外資投資委員會(CFIUS)的管轄範圍。該委員會有權以對監視和間諜活動的擔憂為由，審查、阻止或限制外國投資者購買敏感軍事設施附近的地產。

一名財政部高級官員表示，此舉將把美國30個州50多個基地納入審查區域名單，將使接受投資安全審查的基地總數達到227個。

另一方面，美國參議院撥款委員會已達成協議，在10月1日開始的財政年度增加國防和國內項目的緊急支出。

知情人士透露，國防開支將增加近210億美元，國內項目開支將增加135億美元。(rc)