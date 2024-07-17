09/07/2024 10:25

【國際要聞】聯合航空3月事故重演，一架波音飛機起飛後輪胎掉落

《經濟通通訊社9日專訊》美國聯合航空公司表示，周一(8日)，一架波音飛機在起飛時丟失了一個主起落架輪胎，幾乎重演3月一宗事故。

聯合航空發言人在電郵中表示，UA 1001號航班使用的是波音757-200機型，於當地時間上午7:16左右從洛杉磯起飛，並在上午10:10降落在丹佛國際機場，機上無人受傷。聯合航空表示，在洛杉磯發現了輪胎，但未提供詳細信息。

與這宗事件十分相似的是，3月份一架飛往日本大阪的聯合航空波音777-200航班從三藩市起飛後不久，在半空中掉落一個輪胎。該客機搭載了249人，最後安全降落，事故中無人受傷。(rc)