10/07/2024 17:07

《外圍焦點》鮑威爾於眾議院發表證詞，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社10日專訊》聯儲局主席鮑威爾在國會發表講話時，仍沒有提供降息時間表，但其言論未改變市場對今年會降息的預期。美股昨日小幅波動。標普500漲4.13點或0.07%，收5576.98點。納指漲25.55點或0.14%，收18429.29點。道指下跌52.82點或0.13%，收39291.97點。港股方面，恒生指數收市報17471，跌51點或0.3%，成交1023億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾參加一場智庫討論會。10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會就貨幣政策做半年度證詞陳述。11:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩參與有關生產率的討論。11日凌晨2:30am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比和美聯儲理事鮑曼為一場線上和線下融合活動致開幕詞。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月批發庫存，月率升幅料由0.1%擴大至0.6%；5月批發貿易月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。(wa)